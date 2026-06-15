Irán podría acceder a fondo de 300 mmd para reconstruir el país, plantea JD Vance

Ciudad de México. El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó este lunes que Irán podría acceder a recursos por hasta 300 mil millones de dólares destinados a la reconstrucción del país, siempre que cumpla con los compromisos establecidos en el entendimiento alcanzado con Washington.

En declaraciones a CBS News, Vance señaló que esos recursos provendrían de fondos vinculados a países del Golfo y estarían sujetos al cumplimiento por parte de Teherán de las obligaciones pactadas.

“Es a lo que podría acceder, fondos de la Coalición de la Costa del Golfo, siempre que honren sus obligaciones”, declaró al ser consultado sobre versiones difundidas por autoridades iraníes respecto a la posibilidad de recibir apoyo financiero para la reconstrucción.

De acuerdo con la información disponible sobre el memorando de entendimiento, el esquema incluiría la eventual liberación de activos iraníes congelados, alivio de sanciones económicas y la creación de un mecanismo financiero para respaldar la recuperación económica del país.

Las versiones difundidas señalan que los beneficios económicos quedarían condicionados al cumplimiento de parámetros definidos por Washington, entre ellos que Irán renuncie a desarrollar armamento nuclear.

Funcionarios citados en los reportes indicaron que, tras la ceremonia de firma prevista esta semana, comenzarían negociaciones técnicas encabezadas por Vance por parte de Estados Unidos.

Según los términos preliminares divulgados por ambas partes, el entendimiento también contemplaría mantener abierto el periodo de negociación durante 60 días y acompañar medidas para normalizar el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, mientras continúan las discusiones sobre el futuro del programa nuclear iraní.