Irán insiste que el conflicto con EU e Israel se solucionará sólo con diplomacia

Irán insistió este domingo en que solo la diplomacia puede resolver su conflicto con Estados Unidos e Israel, después de que el presidente estadunidense, Donald Trump, afirmó que rechaza una propuesta iraní para reabrir el estrecho de Ormuz y poner fin a los combates.

“Nuestras condiciones son claras, y cualquier medida para reabrir el estrecho de Ormuz depende de que se cumplan dichas condiciones”, publicó el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, en las redes sociales. “Solo una solución negociada puede sacarles de este punto muerto”.

Irán anunció la semana pasada una propuesta de paz en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, al señalar que había sido transmitida a los estadunidenses a través de mediadores qataríes. Trump declaró el sábado que rechaza el plan y argumentó que la desesperación estaba impulsando la presión de los iraníes para alcanzar un acuerdo sobre esta vía navegable clave.

“Quieren llegar a un acuerdo para abrir el estrecho de Ormuz de inmediato porque están saliendo muy mal parados”, declaró Trump a periodistas en la Casa Blanca.

Sin embargo, dejó abierta la puerta a la diplomacia, Trump dijo a Axios en una entrevista telefónica este domingo que esperaba que los negociadores estadunidenses mantuvieran más conversaciones esta semana.

Araqchi señaló que los mediadores que facilitan las conversaciones entre Teherán y Washington no habían transmitido oficialmente el rechazo estadunidense al plan.

“Estamos a la espera de que los mediadores nos transmitan las opiniones definitivas, y tomaremos una decisión basándonos en ellas”, publicó Araqchi.

Estados Unidos ha impuesto un bloqueo económico a Irán para presionar a Teherán a fin de que ponga fin a los ataques iraníes contra buques en el estrecho de Ormuz, que han reducido drásticamente el tráfico marítimo en la zona, a pesar de que Trump afirme repetidamente que Estados Unidos controla esa vía navegable.

El comandante en jefe del ejército iraní, Amir Hatam, afirmó que la guerra se encontraba en una fase crítica y decisiva, y añadió que Teherán no aceptaría una situación en la que no pudiera comerciar mientras las potencias extranjeras utilizaran las vías navegables estratégicas de la región.

“Si Irán no puede comerciar, si Irán no puede vivir, nadie podrá comerciar ni vivir”, afirmó, según comentarios difundidos por los medios de comunicación estatales.

Arabia Saudita se ve arrastrada más allá de la guerra

Los intentos diplomáticos anteriores no han logrado poner fin a la guerra, que comenzó el 28 de febrero con ataques estadunidenses e israelíes contra Irán.

Desde entonces, el conflicto ha alternado entre treguas y nuevos ataques, que han causado miles de víctimas mortales, al tiempo que han debilitado las fuerzas convencionales de Irán y han dañado su economía, ya de por sí en crisis.

Irán y sus aliados han respondido extendiendo el conflicto por toda la región. Irán ha atacado a aliados de Estados Unidos en el Golfo con drones y misiles, mientras que sus aliados hutíes en Yemen han atacado intereses sauditas.

Arabia Saudita, el mayor de los Estados del Golfo, se ha visto arrastrada aún más a la guerra este mes, a medida que los combatientes hutíes han avanzado en Yemen, derrotando a las fuerzas del gobierno respaldado por Arabia Saudita y amenazando las exportaciones de petróleo sauditas a través del mar Rojo.

Los hutíes, respaldados por Irán, han disparado repetidamente contra Arabia Saudita y, en lo que podría ser un indicio de una mayor escalada, los padres de familia de Riad recibieron el domingo avisos de los colegios en los que se les informaba de que las clases pasarían a impartirse a distancia durante esa semana, según personas que recibieron los mensajes.

La notificación no ofrecía ninguna razón que justificara la decisión. Las autoridades sauditas no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Por su parte, el ministerio de Sanidad yemení, controlado por los hutíes, afirmó que siete personas habían fallecido y 40 habían resultado heridas, entre ellas niños, en un ataque contra tiendas de un mercado situado en el cruce de Mawiya, en la provincia de Taiz, al suroeste del país.

El conflicto ha interrumpido el flujo de petróleo

Los iraníes también mantuvieron conversaciones con sus rivales sauditas sobre el estrecho de Ormuz durante la breve ronda de negociaciones diplomáticas en Nueva York, lo que puso de relieve lo que está en juego en un conflicto que dura ya siete meses y que ha interrumpido el flujo de petróleo a través de una ruta marítima crucial y ha pasado factura a la economía mundial.

Araqchi declaró el viernes a periodistas en la ONU que el acuerdo propuesto daría lugar a una cuenta atrás de siete días para la reapertura del estrecho y a una tregua en los combates regionales.

El enviado de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, declaró este domingo en una entrevista en el programa State of the Union de la CNN que Trump había rechazado la propuesta iraní porque exigía el levantamiento inmediato de las sanciones y la liberación de los activos congelados.

“En definitiva, pedían todo por adelantado a cambio de la promesa de que luego estarían dispuestos a negociar”, explicó Waltz. “El presidente simplemente no confía en que los iraníes actúen de buena fe ni en que vayan a negociar de verdad el fin de su programa nuclear”.

El presidente iraní, Massoud Pezeshkian, en una entrevista en el programa de la CBS Face the Nation, afirmó que Teherán estaba dispuesto a mantener conversaciones sobre su programa nuclear y otras cuestiones, pero que no aceptaría “intimidaciones ni coacciones”.

“Irán no busca la guerra, pero se defenderá frente a la presión, las amenazas y los ataques”, afirmó Pezeshkian, añadiendo que ya se había acordado que “no debemos desarrollar armas nucleares”.

Con información de La Jornada