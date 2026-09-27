Sheinbaum rechaza injerencismos: “Ninguna potencia tiene el derecho de dictar el presente de México”

La presidenta Claudia Sheinbaum cerró este domingo en el Zócalo capitalino su gira nacional de rendición de cuentas “Honestidad y resultados”, con un discurso centrado en la soberanía, la independencia, la justicia social y la democracia.

Ante ciudadanos reunidos en la Plaza de la Constitución, la mandataria sostuvo que el destino de México corresponde exclusivamente a su pueblo y rechazó que potencias extranjeras o grupos de poder puedan intervenir en las decisiones nacionales.

El cierre ocurrió el 27 de septiembre, fecha que Sheinbaum aprovechó para recordar la consumación de la Independencia de México, al recordar que hace 205 años el Ejército Trigarante entró a la Ciudad de México.

La Presidenta señaló que durante 12 días recorrió las 32 entidades federativas como parte de su ejercicio de rendición de cuentas y afirmó que cerca de 850 mil personas participaron en las asambleas realizadas durante la gira.

“Siempre rendimos cuentas en la plaza pública”

Al inicio de su mensaje, Sheinbaum destacó la cercanía con la población como una característica de su forma de gobernar y señaló que la rendición de cuentas debe realizarse directamente ante el pueblo.

“Amigas y amigos… de la Ciudad de México, muchas gracias por su presencia el día de hoy, gracias a la jefa de Gobierno, una mujer honesta, trabajadora, con convicciones, gracias Clara Brugada, a todo el gabinete que me ha acompañado a lo largo de estos dos años. El día de hoy cerramos una gira histórica de rendición de cuentas a casi dos años de que la primera mujer presidenta esté al frente del gobierno de la República. En doce días hemos recorrido los 32 estados y hoy cerramos ante el glorioso pueblo de la CDMX. Han participado en estas asambleas cerca de 850 mil personas. Como saben, somos un gobierno cercano al pueblo, surgido de un movimiento social, vivimos por la lucha de la justicia y democracia, nos formamos en la plaza pública y siempre rendimos cuentas en la plaza pública”.

La mandataria afirmó que su gobierno responde directamente a la ciudadanía y relacionó el cierre de la gira con la conmemoración de la Independencia.

“Somos representantes del pueblo y siempre respondemos al pueblo de México. El cierre de esta gira, después de 2 años de gobierno, coincide hoy 27 de septiembre como el día de la consumación de la Independencia, hace exactamente 205 años entró aquí, el Ejército Trigarante para comenzar la vida independiente de México, 11 años antes Miguel Hidalgo dio el grito…”

Con información de Milenio