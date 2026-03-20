Irán advierte que las “llamas” de la agresión de EE.UU. podrían “quemar a muchos”

El presidente de Irán, Mosoud Pezeshkian, afirmó que el régimen sionista constituye un “terrorismo de Estado” y que las actuales hostilidades de EE.UU. contra su país podrían desembocar un conflicto más amplio y más allá de Oriente Medio.

En un mensaje publicado este viernes en la red social X, Pezeshkian deslegitimizó las agresiones de Washington contra Teherán y aseguró que marcan “un precedente en las disputas internacionales que destruirá las normas jurídicas globales”.

En ese orden de ideas, el mandatario iraní advirtió que esas acciones, tanto de EE.UU. como de Israel, podrían desencadenar una guerra de consecuencias impredecibles y devastadoras, e instó a la comunidad internacional a oponerse a esa crisis. “Si el mundo no se mantiene firme, las llamas quemarán a muchos”, puntualizó.

Tras la muerte del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, en un ataque del país hebreo, Pezeshkian prometió este martes una severa represalia contra los responsables. En ese contexto, Irán llevó a cabo un ataque masivo contra territorio israelí durante la madrugada de este miércoles, como venganza por el asesinato del alto funcionario. El CGRI detalló que fue una “operación relámpago y de alta intensidad”.