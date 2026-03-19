Invitan UACH al X Congreso Nacional de Ciencias Sociales

La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), a través de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en colaboración con el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (COMECSO), invita a la comunidad académica y estudiantil a participar en el X Congreso Nacional de Ciencias Sociales, que se llevará a cabo del 23 al 27 de marzo de 2026.

Las actividades se desarrollarán de manera presencial en el Edificio de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, ubicado en el Campus II de la UACH, donde durante cinco días se realizarán mesas de trabajo, conferencias magistrales y paneles de discusión en torno a 23 ejes temáticos.

El programa contempla además presentaciones de libros y una feria del libro especializada, en la que se exhibirán publicaciones recientes vinculadas con las Ciencias Sociales, lo que permitirá a los asistentes conocer nuevas investigaciones y aportaciones editoriales en el área.

El congreso, de carácter nacional, busca consolidarse como un espacio plural y enriquecedor para la reflexión crítica y el diálogo interdisciplinario entre investigadores, docentes, especialistas y estudiantes comprometidos con el desarrollo de las Ciencias Sociales en México.

Durante el encuentro se analizarán y discutirán los principales desafíos sociales que enfrenta el país, a través de la presentación de trabajos con enfoques teóricos, metodológicos y empíricos. En este sentido, los organizadores han extendido la convocatoria a la comunidad académica para postular ponencias, carteles o mesas temáticas.

Las fechas y detalles de las conferencias magistrales pueden consultarse en el sitio oficial del congreso: https://congreso2026.comecso.com/estelares. Con este evento, la UACH y COMECSO reafirman su compromiso con la generación de conocimiento y el fortalecimiento de los espacios de análisis académico en México.