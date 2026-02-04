Invitan FDZS, CEAVE y DSPM de Santa Bárbara a Jornada de Ministerio Público Itinerante

Las actividades serán en la comunidad de Punto Alegre

Con la finalidad de acercar los servicios de procuración de justicia y atención integral a las víctimas de los delitos, la Fiscalía de Distrito Zona Sur, en conjunto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Santa Bárbara, invitan a su próxima jornada de Ministerio Público Itinerante.

La actividad está programada para el próximo 12 de febrero de 2026, a realizarse en las instalaciones de la Subcomandancia de Policía de la comunidad de Punto Alegre, municipio de Santa Bárbara.

Los servicios que se brindarán son: asesoría jurídica, recepción de denuncias, seguimiento a carpetas de investigación, atención psicológica, y se contará con un módulo móvil para entregar de manera gratuita Constancias de Antecedentes Penales a las personas que requieran dicho documento.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de trabajar de manera permanente para acercar los mecanismos de procuración de justicia a los lugares más alejados de las diversas regiones de la entidad.