Invitan a reportar incidentes en servicio de Transporte por WhatsApp

La Secretaría General de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Transporte, invita a la

ciudadanía a realizar sus reportes relacionados con el servicio de transporte público a través de

mensaje de WhatsApp.

Las y los usuarios podrán enviar sus mensajes al número 614-379-0561, en los cuales deben

incluir la ruta y número económico de la unidad, una descripción breve y clara de la incidencia,

así como la fecha y hora del evento, a fin de recibir atención más eficiente y puntual.

El horario de atención es de 6:00 a 22:00 horas y se recomienda adjuntar material visual que

contribuya a la atención del reporte.

Con medidas como esta, la Subsecretaría de Transporte trabaja para mejorar la calidad del

servicio de transporte público y fortalecer los mecanismos de supervisión, en beneficio de la

ciudadanía.