Invitan a participar en eventos del FITA Chihuahua 2026 este domingo

La Secretaría de Turismo, a través del Festival Internacional de Turismo de Aventura (FITA) Chihuahua 2026, invita a la ciudadanía a participar en las actividades programadas para el 22 de marzo, como parte del calendario oficial en el marco del 30 aniversario del certamen.

Uno de los eventos será la carrera pedestre “Valle de los Encinos”, que se llevará a cabo en El Sauz, municipio de Chihuahua, dentro del Complejo Valle de los Encinos, ubicado en el kilómetro 62 de la carretera Chihuahua–Juárez.

La competencia contempla tres modalidades: 15 kilómetros, senderismo de 15 kilómetros y 7 kilómetros, con una participación estimada de 350 personas.

Este tipo de eventos refuerzan a Chihuahua como cuna del trail running, al promover la práctica de esta disciplina en escenarios naturales del estado.

También se realizará el “Desafío Peñón del Águila”, evento de ciclismo de montaña en la Colonia Soto, Chihuahua, que celebra su décima edición.

Se espera la asistencia de aproximadamente 450 ciclistas, quienes competirán en las distancias de 65, 45 y 15 kilómetros (modalidad paseo). El recorrido tendrá como escenario el Peñón del Águila, que pondrá a prueba la resistencia y técnica de los participantes.

Con estos eventos, FITA Chihuahua 2026 continúa con la promoción del turismo de aventura y la actividad física, así como con la difusión de los destinos naturales de la entidad.

Para más información sobre el calendario de actividades del FITA Chihuahua 2026, se invita a consultar las redes sociales oficiales @fita.chihuahua y @TurismodeChihuahua.