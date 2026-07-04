Invita IMSS Chihuahua al Módulo de Detección con pruebas rápidas y servicios preventivos para la población

• Se ofrecerán pruebas confidenciales y seguras para la detección de VIH, sífilis y hepatitis C.

• Se brinda atención libre de estigma y discriminación, promoviendo espacios seguros.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua invita a la población en general a asistir al Módulo de Detección, que se llevará a cabo este sábado 4 de julio, de 3:00 a 8:00 de la tarde, en la Plaza de Armas de la ciudad de Chihuahua, como parte de las acciones de promoción de la salud, prevención e inclusión.

Se ofrecerán pruebas confidenciales y seguras para la detección de VIH, sífilis y hepatitis C, además de diversos servicios preventivos orientados al cuidado integral de la salud.

Las y los asistentes podrán acceder a:

• Pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis C.

• Orientación nutricional.

• Orientación sobre salud bucal.

• Aplicación de vacunas.

• Información sobre la Profilaxis Preexposición (PrEP), tratamiento preventivo dirigido a personas con mayor riesgo de adquirir el VIH.

• Orientación sobre la Profilaxis Posexposición (PEP), tratamiento de emergencia que debe iniciarse después de una posible exposición al VIH para reducir el riesgo de infección.

• Entrega gratuita de preservativos.

El IMSS destacó que la detección oportuna y el acceso a la información permiten mejorar la calidad de vida de las personas, ya que actualmente existen tratamientos eficaces que permiten controlar el VIH y otras infecciones cuando son diagnosticadas a tiempo.

Asimismo, se reitera el compromiso institucional de brindar atención libre de estigma y discriminación, promoviendo espacios seguros donde todas las personas puedan recibir orientación y servicios de salud.

Con este tipo de actividades, el Instituto busca acercar los servicios preventivos a la comunidad y transmitir un mensaje de acompañamiento y esperanza: nadie está solo; existen tratamientos, atención médica y apoyo disponibles para quienes lo necesiten.

—oo0oo—