Invita Gobierno Municipal a disfrutar este domingo el Festival de las Familias Felices

–El DIF Municipal reitera la invitación para acudir este 22 de marzo al Polideportivo Luis H. Álvarez

El Gobierno Municipal a través del DIF, recuerda a las familias chihuahuenses que este domingo 22 de marzo se llevará a cabo el Festival de las Familias Felices, a partir de las 3:00 de la tarde en el Polideportivo Luis H. Álvarez, una oportunidad para reunirse, convivir y disfrutar de una tarde especial.

Durante el evento habrá activaciones físicas, juegos, dinámicas recreativas y talleres interactivos para todas las edades. Además, se presentarán números de baile por parte de centros comunitarios, así como una exhibición del equipo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Las familias también podrán acercarse a las canchas de robótica del Centro STEM Municipal, donde encontrarán actividades tecnológicas pensadas para despertar la curiosidad y el interés de niñas y niños.

Uno de los principales atractivos será el espectáculo circense “Alicia Tú Eres las Maravillas”, un show lleno de color, música y sorpresas para disfrutar en compañía de toda la familia.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a sumarse a este encuentro, pensado para compartir tiempo de calidad, fortalecer la convivencia y disfrutar juntos de una tarde diferente.