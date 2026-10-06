Invita CEJUM Parral a su evento Empobazar este 8 y 9 de octubre

– Ropa, calzado y accesorios desde 10 a 50 pesos

– En coordinación con el Programa Municipal “Médico Cerca de Ti”

El Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) Parral, invita a la ciudadanía a participar en el evento Empobazar, una iniciativa solidaria que tiene como objetivo recaudar recursos que contribuyan a solucionar las necesidades de las usuarias que reciben atención y acompañamiento.

La actividad se llevará a cabo los días 8 y 9 de octubre, de 9:30 a 15:00 horas, en la sala de usos múltiples del CEJUM Parral, ubicado en Corredor Industrial sin número, en el Barrio de España, en la ciudad de Parral.

En este bazar se comercializará ropa, calzado y accesorios con precios desde 10 a 50 pesos, ofreciendo opciones accesibles y, al mismo tiempo, la oportunidad de sumarse a una causa en beneficio de las mujeres.

Dicha actividad se realiza en conjunto con la Presidencia Municipal de Parral, que llevará su Programa “Medico Cerca de Ti”, con el que brindará consultas médicas y limpiezas dentales gratuitas a las personas que acudan al evento.

Los recursos obtenidos a través del Empobazar serán destinados a atender necesidades de las usuarias de CEJUM, como parte del acompañamiento que se brinda a mujeres que atraviesan situaciones de violencia.

El CEJUM Parral invita a la ciudadanía a participar en esta actividad y contribuir a fortalecer el apoyo que reciben las mujeres durante sus procesos de atención, favoreciendo la construcción de un futuro independiente y seguro.

Una compra puede convertirse en apoyo, una visita puede hacer la diferencia, te esperamos este 8 y 9 de octubre en el Empobazar del CEJUM Parral.