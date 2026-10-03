Investigan presunto vínculo de “El Capitán Sol” con “Andy” en caso de huachicol fiscal en la Marina

La Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina investigaron al capitán de corbeta retirado Miguel Ángel Solano Ruiz por dirigir una estructura criminal dedicada al contrabando de hidrocarburos y al lavado de dinero, según consta en la Causa Penal 325/2025. El exmarino fue detenido este viernes por fuerzas federales en Zapopan, Jalisco, y enviado al penal de alta seguridad del Altiplano.

Las autoridades federales atribuyen a Solano Ruiz los delitos de delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y defraudación fiscal equiparada dentro del expediente judicial.

El expediente judicial detalló que el imputado operó como articulador externo del sistema portuario sin tener un cargo activo en la Agencia Nacional de Aduanas de México ni en la Armada.

Información tomada de AN