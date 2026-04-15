Investigan incendio de vehículo en la José María Iglesias

Un automóvil fue consumido por el fuego la tarde de este día en el cruce de las calles José María Iglesias y Catalpa, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

Al lugar arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos y de Seguridad Pública, quienes localizaron dentro de un terreno cercado un Chevrolet Malibú completamente en llamas. Vecinos del sector señalaron que el incendio pudo haber sido provocado.

Los bomberos lograron sofocar el siniestro; sin embargo, la unidad quedó con daños totales. Por su parte, agentes de Seguridad Pública tomaron nota de lo ocurrido para iniciar las investigaciones correspondientes.