Investiga Trump a Nike por discriminación laboral contra blancos

El gobierno de Donald Trumpinvestiga a la marca deportiva Nike y solicitó a un tribunal federal que ordene a la empresa la cesión de documentos relacionados con sus contrataciones, alegando que ha “discriminado a trabajadores blancos“, particularmente a través de los programas de Diversidad, Equidad e Igualdad (DEI) que favorecen la contratación de grupos sociales discriminados y/o desfavorecidos.

“La agencia federal presentó una demanda ante un tribunal federal para obligar a Nike, Inc. a presentar información relacionada con las acusaciones de discriminación contra trabajadores blancos, también como resultado de los Objetivos 2025 de Nike relacionados con la Diversidad, Equidad e Inclusión y otros objetivos relacionados con la DEI”, dijo la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) de EU.

Información tomada de Aristegui Noticias