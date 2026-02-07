Investiga Trump a Nike por discriminación laboral contra blancos

El gobierno de Donald Trumpinvestiga a la marca deportiva Nike y solicitó a un tribunal federal que ordene a la empresa la cesión de documentos relacionados con sus contrataciones, alegando que ha “discriminado a trabajadores blancos“, particularmente a través de los programas de Diversidad, Equidad e Igualdad (DEI) que favorecen la contratación de grupos sociales discriminados y/o desfavorecidos.

“La agencia federal presentó una demanda ante un tribunal federal para obligar a Nike, Inc. a presentar información relacionada con las acusaciones de discriminación contra trabajadores blancos, también como resultado de los Objetivos 2025 de Nike relacionados con la Diversidad, Equidad e Inclusión y otros objetivos relacionados con la DEI”, dijo la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) de EU.

Información tomada de Aristegui Noticias

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp