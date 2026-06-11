Intervendra DIF Municipal en 11 cruceros de la ciudad; van contra el trabajo infantil

Gabriela Borunda, subdirectora de Protección Familiar dio a conocer que en el marco del Día de la Prevención Contra el Trabajo Infantil se llevarán a cabo un operativo especial en 11 cruceros de la ciudad con el fin de alejar a los niños y niñas de estos puntos.

Mañana el presidente municipal Marco Bonilla Mendoza en compañía de la presidenta del DIF municipal, Karina Olivas realizarán encabezarán una campaña de concientización con ciudadanos en el crucero de la Ortiz Mena y Mirados con la entrega de calcomanías justo en el monumento a Diana Cazadora.

Serán intervenidos con el programa “la calle no es tu lugar”:

-Ortiz Mena y Mirador

-Ocampo y 20 de noviembre

-Periférico R. Almada y Nueva España

-Pacheco y Juárez

-Juan Escutia y Tecnológico

-Dostoyevsky e Industrias

-Arcos y tecnológico

-Juan Pablo II y Toledano

-Pacheco y Juan Pablo II

-Periférico de la Juventud y Francisco Villa

-Periférico de la Juventud y Politécnico

-Periférico R. Almada y Nueva España

“Este programa que encabeza el DIF municipal busca la concientización de niños y niñas que tengan derechos, derechos a la educación y no tener este tipo de trabajos, una moneda no cambia sus vidas, porque sabemos hasta dónde puede llegar este dinero”, comentó.

Asegura que en lo que va del año se han retirado a 10 menores de las calles y se les da una beca en centros de atención infantil que cumplen con licencia y cuidan a los niños mientras sus padres trabajan.

Las brigadas seguirán trabajando para alejar a los menores de trabajos en cruceros, por su seguridad y para darles un lugar digno de cuidado.