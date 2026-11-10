Prevén incremento en la temperatura para este martes y se aleja la probabilidad de lluvias

Este martes, la masa de aire frío que impulsa al frente frío número 4 sobre el norte, noreste y centro del país y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el norte de México en interacción con la corriente en chorro subtropical, un canal de baja presión y el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico, favorecerán ambiente de frío a fresco por la mañana, templado por la tarde, ambiente de muy frío a frío en la zona serrana, cielo de despejado a parcialmente nublado.
Las condiciones del tiempo para esta noche y el día de mañana consúltalas aquí, en nuestro #VideoPronóstico. ¡Muy buenas noches! pic.twitter.com/ICVxRHdBLZ
— CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 10, 2026
Vientos de 5 a 15 km/h. Sin lluvias.
Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 21/9, Juárez 20/9, Janos 19/6, Madera 16/1, Temósachi 18/0, Cuauhtémoc 17/5, Ojinaga 23/12, Delicias 21/10, Camargo 21/11, Jiménez 22/11, Parral 19/8, Creel 16/0, Chínipas 29/15, Guachochi 17/0, El Vergel 16/-2.