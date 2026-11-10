Ensamble de autos tiene su peor caída desde el 2021

México fabricó 302,803 vehículos ligeros en octubre del 2026, cifra que se traduce en una disminución de 17.7% frente a igual mes del año anterior; mientras que exportó 258,137 unidades, con una caída de 17.9%, derivado del impacto arancelario del 25% que enfrentan las empresas al vender en Estados Unidos.

Ambos porcentajes representan una baja no observada desde la pandemia en 2021, cuando se redujeron 19.9%, de acuerdo con el Inegi.

Los resultados del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), elaborado por el instituto, revelan que la caída de la fabricación y exportación de autos es reflejo del comportamiento de Estados Unidos, destino que redujo 17.6% sus compras a México. La industria automotriz envió 202,724 unidades a ese país durante octubre, lo que contrasta con las 245,912 que se exportaron en el 2025.

“Estados Unidos se mantiene como el principal destino de exportación de vehículos ligeros mexicanos con 2.13 millones de unidades de enero a octubre y una participación de 76.6% del total. Sin embargo, registra una disminución de 6% respecto de 2025”, comentó Adriana Ramírez, analista de AMIA.

En conferencia de prensa, la especialista señaló que Canadá consolida su posición como el segundo mercado más importante, con 338,440 autos exportados por México, un crecimiento de 7.1% y una participación de 12.1%, superior al 11% registrado en 2025. América del Norte concentra el 88.7% de las exportaciones totales.

Alemania se mantiene como el tercer destino con 75,507 unidades y una participación de 2.7%, aunque representa una contracción anual de 13%; le sigue Brasil, que destaca por su dinamismo al registrar un crecimiento de 108.1%, pues pasó de 24,000 a 50,000 unidades procedentes de México. Colombia y El Salvador también presentan resultados positivos, con incrementos de 13.1% y 790.4%, respectivamente; este último registra el mayor crecimiento porcentual entre los 10 principales destinos.

La marca más golpeada por la baja demanda estadounidense es General Motors, que disminuye 47.2% su exportación al mundo, aunque más del 90% de esta va con destino al país vecino del norte. Además, la marca estadounidense se vio afectada luego de que Estados Unidos anuló la política de incentivos a autos eléctricos, lo cual obligó a frenar la producción en nuestro país.

También se observa el efecto de Mercedes-Benz, que dejó de fabricar autos en México. Otras marcas afectadas en exportaciones son Mazda, con 32.5%; Ford, con 21.4%; BMW, con 23%; Stellantis (Chrysler), con 12.9%, y Volkswagen, con 11.9 por ciento.

Se ajusta a la baja

De enero a octubre, la industria automotriz fabricó 3 millones 254,062 vehículos, lo que representa una caída de 3.9% respecto del mismo lapso del 2025. Del total, los camiones ligeros (SUV y pick up) dominaron la fabricación con el 78.7%, mientras que los automóviles representaron el 21.3% restante. Se exportaron 2 millones 786,760 vehículos, una disminución de 3.3% en comparación con enero-octubre de 2025, de acuerdo con el Inegi.

Ante la incertidumbre global, analistas como Gerardo Gómez, director de la consultoría J.D. Power, realizaron un ajuste a la baja en el dato de producción total para México al cierre del 2026. “Estamos haciendo un ajuste a la baja de 3.8 millones de unidades fabricadas, cuando se estimaba en 3.9 millones de autos”, dijo.

En una entrevista reciente, el presidente de la AMIA, Rogelio Gariza, sostuvo que hasta el momento todas las compañías están absorbiendo el impacto de las tarifas arancelarias del 25 por ciento. “(Pero) eso no puede ser permanente, porque entonces se va a empezar a reflejar tanto en los costos de los vehículos, como en los precios de los vehículos”.

Asimismo, la AMIA expresó su preocupación por la propuesta estadounidense de endurecer las reglas de origen del sector para México y Canadá. Y es que, agregó, aumentar la participación obligatoria de contenidos regionales podría generar mayores costos de producción, reducir la inversión y debilitar la competitividad de la industria.