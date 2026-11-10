Liderazgos locales y sectores productivos tejen agenda de desarrollo para Aldama

Aldama, Chih.— Con la mira puesta en las oportunidades del municipio de cara al 2027, empresarios, comerciantes y referentes comunitarios de Aldama sostuvieron una reunión de trabajo este fin de semana con el fin de consolidar una agenda de desarrollo y evaluar perfiles con vocación de servicio para el crecimiento de la localidad.

El encuentro destacó por su pluralidad al convocar a actores con diversas simpatías partidistas —entre ellas del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC)— interesados en sumar coincidencias en favor del municipio. Entre los asistentes sobresalieron Lorena Saldaña, Ramiro Vaquera y José Alberto Corral, quienes han manifestado su intención de participar activamente en las futuras definiciones de sus respectivos espacios políticos.

Pese a contar con una densidad electoral menor frente a otros municipios, Aldama representa un enclave estratégico por su contigüidad con la capital del estado y su perfil como polo turístico y recreativo. Los asistentes enfatizaron que el objetivo central de estas mesas es aprovechar la cercanía con Chihuahua para detonar más empleo, infraestructura y mejores condiciones de vida para los miles de aldamenses que diariamente se desplazan a la capital por motivos laborales o educativos, impulsando una labor coordinada con los tres niveles de gobierno.