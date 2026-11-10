Capacita Policía Municipal a 54 elementos de Inteligencia en análisis de conductas delictivas

El curso de criminología clínica aporta herramientas para las labores de investigación y prevención del delito

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 9 de noviembre de 2026. Un total de 54 elementos de la Subdirección de Inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) participaron en el curso “Criminología Clínica: El Psicópata y el Papel del Poder en el Crimen”, con el propósito de fortalecer sus herramientas para el análisis de conductas delictivas.

La capacitación estuvo a cargo de la maestra María Creel Garza Ríos y del maestro Alejandro Díaz Becerra, quienes abordaron los factores que pueden influir en la conducta delictiva y el papel que puede desempeñar el poder en la comisión de un delito.

Lo aprendido permite al personal interpretar la información sobre los hechos y las circunstancias en que ocurrieron. Este análisis aporta elementos para orientar las investigaciones y las acciones preventivas de la corporación.

Con esta capacitación, la Dirección de Seguridad Pública Municipal da continuidad a la profesionalización de su personal y fortalece las labores de inteligencia policial en Chihuahua Capital.