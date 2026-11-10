Arrancan las negociaciones entre Rusia, Ucrania y EE.UU. en Abu Dabi

Las delegaciones de Rusia, Ucrania y EE.UU. se han reunido este martes en la capital emiratí, Abu Dabi, para mantener las negociaciones trilaterales dedicadas a la búsqueda de la solución diplomática del conflicto entre Kiev y Moscú.

EN VIVO | Rusia, Ucrania y EE.UU. celebran conversaciones trilaterales en Abu Dabi https://t.co/rovBXo49bh — Sepa Más (@Sepa_mass) November 10, 2026

El negociador estadounidense Jared Kushner expresó su esperanza de que, “a lo largo de hoy y mañana, podamos mantener un diálogo abierto, franco y exhaustivo que nos permita seguir avanzando”. Además, subrayó que el objetivo de las conversaciones actuales no es solo abordar las cuestiones bilaterales entre las partes, cómo poner fin al conflicto y cómo brindar una ayuda humanitaria eficaz, sino que se trata también de “establecer las relaciones de seguridad idóneas entre Ucrania, Rusia y Europa”.

Por su parte, el jefe de la delegación rusa, Vladímir Medinski, indicó que espera que “la reunión de hoy —[en la que Rusia] cuenta con una delegación de alto nivel, ampliada y aún más profesional— nos permita avanzar en el camino hacia la paz”. Asimismo, indicó que la labor se llevará a cabo “en interés de los pueblos de Rusia y de Ucrania”.