Destacan la unidad y el diálogo generacional en encuentro panista

El Secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña, compartió a través de sus redes sociales los pormenores de un encuentro de diálogo abierto con líderes, militantes y simpatizantes panistas de distintas generaciones y trayectorias. En la reunión, donde prevaleció la visión de futuro, los asistentes coincidieron en que la construcción de grandes proyectos requiere una postura propositiva, basada en el consenso y en la suma de voluntades, destacando la importancia de poner sobre la mesa las aportaciones individuales en pro de un objetivo compartido.

A través de sus canales digitales, De la Peña reflejó el espíritu de este espacio dedicado al intercambio de ideas, sueños y reflexiones conjuntas, enfatizando que este tipo de ejercicios fortalecen la cohesión interna y renuevan el compromiso con la ciudadanía bajo una causa común. Los participantes subrayaron que los grandes proyectos se construyen siempre en positivo, dialogando, convenciendo y sumando el talento de cada integrante para entusiasmar a la sociedad en los retos que vienen.

Hacia el cierre del encuentro, el mensaje central difundido fue de optimismo y renovación de cara al futuro, reiterando que la unión entre la experiencia de distintas trayectorias y el empuje de las nuevas generaciones asegura un horizonte prometedor. “Esta reunión con amigos y amigas panistas de distintas generaciones y trayectorias nos deja claro que lo mejor está por venir. ¡Muchas gracias a tod@s!”, concluyó el funcionario estatal en sus redes.