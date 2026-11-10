Apoya ICHITAIP consultas para elección de regidurías indígenas que realiza el IEE para garantizar acceso a la información

Como parte activa de la Consulta Previa, Libre e Informada a los Pueblos y Comunidades indígenas sobre la Elección de Regidurías Indígenas mediante sistemas normativos internos, el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) participa como parte del Comité Técnico Asesor de la Consulta, acompañando las labores que realiza el Instituto Estatal Electoral en 14 municipios del estado a fin de garantizar el acceso a la información de los miembros de los pueblos originarios.

En esta ocasión, con la representación del Órgano Garante de Chihuahua, acudió la Directora de Capacitación, Mónica Sandoval Arellanes, con el fin de brindar el acompañamiento al Municipio de Guachochi.

Fue el pasado mes de septiembre cuando el Comisionado Presidente del ICHITAIP, Sergio Rafael Facio Guzmán, se sumó a los trabajos que realiza el Instituto Estatal Electoral (IEE), en su calidad de integrante del Comité Técnico Asesor para el desarrollo del proceso consultivo para la construcción conjunta del procedimiento para el reconocimiento institucional de la elección de la regiduría indígena.

El ICHITAIP tiene sus atribuciones como organismo público autónomo encargado de acompañar y dar seguimiento al proceso de consulta con carácter de testigo y velando por el cumplimiento de la legislación aplicable y del protocolo del diseño de implementación.

Bajo la legislación correspondiente, el ICHITAIP cumple con vigilar que las comunidades indígenas tengan acceso pleno a la información que se genere para la consulta, así como supervisar que haya presencia de personas traductoras o intérpretes en el idioma y variante lingüística que corresponda.

Con su participación, el ICHITAIP busca garantizar la claridad del proceso de consulta en las distintas etapas de la consulta y de la importancia.