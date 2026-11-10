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Doble tromba marina crea una escena asombrosa frente a la isla de Capri

El sábado se registró una doble tromba marina frente a los Faraglioni de Capri, en la costa sur de Italia, en medio del mal tiempo en la región de Campania. Dos columnas de aire descendieron de las nubes, envolviendo las rocas y formando un arco natural suspendido sobre el agua.

Residentes y turistas capturaron el impresionante fenómeno, que rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Los vórtices marinos, aunque peligrosos para la navegación, se disiparon en alta mar sin causar daños.

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