Integrantes de misión multinacional autorizada por la ONU acusados de agresiones sexuales durante acción en Haití

Nueva York. Naciones Unidas recibió cuatro denuncias de “explotación y abusos sexuales” que involucran a miembros de la misión multinacional dirigida por Kenia en Haití, declaró este lunes el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric.

Se tratan de la violación de una menor de 12 años de edad y de dos adolescentes de 16 años, así como de violencia sexual (no especificada) contra una joven de 18 años.

Aunque la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MASS) -desplegada en 2024 y actualmente en proceso de retiro- no es una misión de la ONU, tiene un mandato del Consejo de Seguridad para apoyar a la policía haitiana en la lucha contra las pandillas.

La MASS está en proceso de ser reemplazada por la nueva Fuerza de represión de las pandillas (FRG). La actual misión llegó a tener más de mil soldados, la mayoría de ellos provenientes de Kenia.

Dujarric indicó que la Oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos “monitorea, documenta y hace seguimiento a las denuncias de explotación y abuso”.

“Es importante que cada acusación sea completamente investigada por las autoridades nacionales del país en el que operan los soldados”, agregó.