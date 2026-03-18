Instalan diputados Mesa Técnica en materia de Inteligencia Artificial

Integrantes de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso del Estado de Chihuahua, instalaron oficialmente la Mesa Técnica en materia de Inteligencia Artificial, con el objetivo de legislar al respecto ante los retos del presente y futuro en torno a la IA.

Carla Rivas, diputada del Grupo Parlamentario del PAN y presidenta de dicha Comisión legislativa, destacó la

importancia de legislar al respecto, pues el futuro ya está aquí y la inteligencia artificial ya es parte de la vida misma.

La legisladora también explicó de la dinámica de trabajo de la Mesa Técnica para el análisis de las iniciativas turnadas a esta comisión hasta el momento:

🤖Asunto 990. Iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chihuahua, de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua y de la Ley Estatal de Educación, a fin de promover la educación, el uso seguro de la Inteligencia Artificial y la protección de niñas, niños y adolescentes respecto a los riesgos inherentes a su uso.

Iniciador o Promovente: Diputada. América Victoria Aguilar Gil.

🤖Asunto 1215. Iniciativa con carácter de decreto, a efecto de expedir la Ley de Fomento de la Inteligencia Artificial para el Estado de Chihuahua.

Iniciador o Promovente: Diputadas y Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.