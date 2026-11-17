La Fiscalía General de Nayarit confirmó este lunes el hallazgo de los cuerpos de siete hombres en la localidad de La Guásima, del municipio de Acaponeta.

Desde temprano circularon reportes en redes sociales sobre estos fallecidos, quienes se encontraban en una brecha en la autopista Tepic-Mazatlán.

Las autoridades dieron a conocer que los cuerpos estaban envueltos en plástico negro y tras análisis se determinó que tienen entre una y tres semanas de muertos.

Como parte de las líneas de investigación, la fiscalía estatal considera que las siete personas pudieron haber sido asesinados en un lugar distinto a donde fueron hallados y luego los abandonaron en el sitio.

No obstante, en un comunicado indicaron que se trata de una hipótesis que deberá ser corroborada con ciertas diligencias.

En los trabajos para esclarecer la identidad, causa de muerte y circunstancias de los hechos participa personal ministerial de la Agencia de Investigación Criminal y de Servicios Periciales.

El municipio de Acaponeta se encuentra en la frontera con Escuinapa, Sinaloa, localidad donde también se han registrado hechos de violencia como homicidios y desapariciones.

Reportes locales indican que en esta brecha se han encontrado los cuerpos de más personas en los últimos meses.