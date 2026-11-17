Un vehículo destrozado fue el resultado tras evitar una tragedia en la carretera Juárez a Chihuahua, por fortuna no hay personas lesionadas.

La conductora de un vehículo Nissan Sentra, en color gris, circulaba sobre la carretera Juárez a Chihuahua pocos metros, luego de pasar el puente de riveras un vehículo le cierra el paso, la conductora intenta esquivar el golpe y tras esto pierde el control sale de las citas asfáltica y termina por caer a un arroyo.

El vehículo quedó totalmente destrozado y al interior del arroyo ubicado a un costado de un complejo maquilador a pesar de aparatoso no resultaron personas lesionadas.

Elementos de la policía vial acudieron y se encargaron de abanderar mientras que personal de Gruas va a retirar el vehículo al interior de el lugar.