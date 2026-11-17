En continuidad con las acciones de persecución de los delitos y el combate a la impunidad, la Fiscalía General del Estado, detuvo con una orden de aprehensión a José Iván S.S., quien, aparece como probable responsable del homicidio de Omar Antonio V.M.

De acuerdo con las investigaciones coordinadas por la Fiscalía de Distrito Zona Sur, el 14 de noviembre del presente año, el detenido privó de la vida a la víctima con disparó de arma de fuego, en el camino de terracería que conduce a la comunidad de Roncesvalles, municipio de Matamoros.

Las indagatorias realizadas por el Ministerio Público, permitieron individualizar la posible participación de José Iván S.S., en los citados hechos delictivos, así como ubicarlo en Ciudad Juárez, en donde fue capturado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

El detenido fue trasladado a la ciudad de Parral, en donde quedó a disposición del Juez de Control que lo requirió para llevarlo a la audiencia en donde esta representación social formulará imputación en su contra.

Gracias al trabajo del Ministerio Público, se logra llevar ante la justicia a quienes agravian a la sociedad y reitera su compromiso para continuar las investigaciones hasta que se esclarezcan totalmente los hechos y se alcance además la reparación del daño a las víctimas familiares.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).