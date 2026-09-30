Innovación y talento son claves para generar oportunidades en Chihuahua: Manque participa en North Capital Forum

Manque Granados, diputada federal por Chihuahua, participó en el North Capital Forum 2026, un espacio de diálogo entre líderes de México, Estados Unidos y Canadá sobre los retos y oportunidades de América del Norte. El encuentro se realiza en la Ciudad de México y busca fortalecer la colaboración trilateral.

“Para Chihuahua, hablar de competitividad significa hablar de innovación, talento, inversión y de las oportunidades que podemos generar para nuestra gente”, expresó la legisladora.

Manque Granados sostuvo que Chihuahua tiene un papel fundamental dentro de la relación con Estados Unidos y Canadá por su vocación productiva, su cercanía con la frontera y las oportunidades que puede generar a partir de una mayor integración regional.

La diputada destacó la importancia de que Chihuahua esté presente en las conversaciones sobre competitividad, inversión e innovación que marcan el futuro económico de América del Norte.

El North Capital Forum es organizado por US-Mexico Foundation, y reúne a representantes de gobiernos, empresas, academia y sociedad civil para discutir temas estratégicos de la región y construir soluciones de colaboración entre los tres países.

Manque Granados agradeció la invitación y reiteró que Chihuahua debe seguir participando en los espacios donde se definen oportunidades para atraer inversión, generar empleo y fortalecer su relación con Estados Unidos y Canadá.