Defiende Marco Bonilla blindaje electoral de Chihuahua contra intervención del crimen organizado

El coordinador político estatal del PAN, Marco Bonilla, defendió las disposiciones aprobadas en Chihuahua para impedir la intervención del crimen organizado en los procesos electorales y cuestionó que Morena acudiera ante la Suprema Corte para buscar eliminarlas.

Bonilla destacó que Chihuahua estableció en su legislación que una elección puede anularse cuando intervenga el crimen organizado y que no pueda competir quien tenga vínculos con la delincuencia, medidas que, señaló, fueron respaldadas por todas las fuerzas políticas excepto Morena.

“Esa protección existe para que las y los chihuahuenses vivan en paz, para que ninguna familia tenga que preguntarse si detrás de una candidatura hay estructuras del crimen organizado. Quitar ese blindaje no es un tecnicismo legal”, expresó.

En ese contexto, Bonilla cuestionó la designación de Pérez Cuéllar como candidato de Morena al Gobierno del Estado y sostuvo que rumbo a 2027 deben compararse los resultados de quienes buscan gobernar Chihuahua.

“No es un asunto de campaña, es un asunto de expediente: cinco años de opacidad, de promesas incumplidas. Eso no se borra con una candidatura al Gobierno del Estado”, afirmó.

Marco Bonilla respaldó además la postura de la dirigencia estatal del PAN y señaló que la discusión rumbo a 2027 debe centrarse en contrastar resultados.

Finalmente, Bonilla sostuvo que la defensa de Chihuahua será uno de los ejes de su trabajo como coordinador político estatal: “Como chihuahuense, no voy a permitir que se ponga en riesgo. Y juntos vamos a defender a todo Chihuahua”.