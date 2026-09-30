Inicia colado masivo en el Paso Inferior de la Tecnológico y Los Arcos

_Equipo y personal trabajan desde la madrugada en la preparación del colado masivo._

A partir de las 4:00 de la mañana, equipos especializados y personal comenzaron a concentrarse en el Paso Inferior Tecnológico y avenida Los Arcos para preparar las maniobras correspondientes al colado masivo.

Actualmente, se trabaja en el colado de 270 metros cúbicos de concreto hidráulico en la zapata de cimentación, que constituye la base sobre la que se levantarán los muros de contención laterales del paso inferior.

Estos trabajos forman parte de la construcción de la estructura que permitirá contener el terreno a los costados de la vialidad.

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) mantiene supervisión permanente de las maniobras para verificar el desarrollo de los trabajos y el cumplimiento del proceso constructivo.

Con estas acciones, continúa la construcción del Paso Inferior Tecnológico y avenida Los Arcos, con avances en la cimentación de la obra.