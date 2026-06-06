Inmadura y revanchista la oposición de Morena a la Vía Poniente 5: Isela Martínez

La regidora Isela Martínez Díaz calificó como una postura inmadura, revanchista y mezquina la decisión de Morena de votar en contra de la contratación del crédito por 150 millones de pesos destinado al arranque de la construcción de la Vía Poniente 5.

La coordinadora de Regidores del PAN señaló que los intereses políticos no deben estar por encima de las necesidades de las familias chihuahuenses, especialmente cuando se trata de proyectos que buscan mejorar la movilidad y la calidad de vida de miles de ciudadanos.

“Los temas políticos no deben afectar a los ciudadanos ni detener el desarrollo de nuestra ciudad. La falta de vías de acceso que mejoren la movilidad es una realidad y resulta irresponsable e incongruente que Morena utilice como argumento el supuesto endeudamiento de la siguiente administración para votar en contra de una obra que todos sabemos que será necesaria para Chihuahua”, expresó.

Aseguró que la inversión en infraestructura es una herramienta para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Martínez Díaz destacó que la construcción de la Vía Poniente 5 es un proyecto estratégico para el crecimiento ordenado de la ciudad y consideró injustificable retrasar una obra cuya necesidad es reconocida por diversos sectores de la sociedad. Recordó que el financiamiento solicitado representa apenas el uno por ciento del presupuesto municipal, por lo que rechazó que existan riesgos para las finanzas públicas del Ayuntamiento de la próxima administración.

“Estoy segura de que la construcción de la Poniente 5 estará incluida en las propuestas de quienes aspiren a gobernar la ciudad en el futuro ¿cuál es la necesidad de retrasar una obra que sabemos que se va a construir?”, cuestionó.

También señaló la incongruencia de Morena al argumentar preocupación por el endeudamiento municipal, cuando a nivel federal los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum han recurrido al financiamiento para sostener el gasto público.

“Esa contradicción me hace pensar que su postura está muy lejos de responder al interés por las finanzas de nuestra ciudad y más bien obedece a cálculos políticos. Negarse a que esta obra inicie ahora significa retrasar los beneficios que traerá para miles de familias chihuahuenses en materia de movilidad”, afirmó.

Lamentó que Morena anteponga intereses partidistas a la creación de mejores condiciones de vida para la ciudadanía y reiteró que el Gobierno Municipal debe continuar impulsando proyectos de infraestructura que permitan atender las necesidades presentes y futuras de Chihuahua Capital.