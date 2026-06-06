Invita Condusef Chihuahua a inscribirse al Diplomado de Educación Financiera

La delegada de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) Chihuahua, Wendy Pérez invitó a los interesados a participar completamente gratis y en línea, al Diplomado de Educación Financiera, que la dependencia realiza.

Informó que tienen hasta el 22 de junio para registrarse en este importante Diplomado que se basará en tres módulos por mes:

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La titular de la Unidad de Atención a Usuarios de la Condusef agregó que este diplomado hará entrega de una constancia oficial. Además que los que lo tomen, tendrán el conocimiento de cómo utilizar correctamente las tarjetas, tanto de crédito como débito, qué es una inversión, un seguro, entre otros.

Pérez Ceballos, recordó que los aún interesados tienen todo un mes para inscribirse ya que el curso da comienzo en el mes de julio.



Finalmente la funcionaria federal, dio a conocer que es importante que los chihuahuenses conozcan más sobre la educación financiera, ya que la entidad se coloca en una posición de mucho desconocimiento financiero y más aún que han incrementado los fraudes electrónicos.