Sufre caída Lucía Méndez en Monterrey

La actriz y cantante Lucía Méndez, de 71 años, sufrió una caída la tarde del jueves al término de la conferencia de prensa de GranDiosas en la Arena Monterrey.

El percance ocurrió cuando la intérprete intentaba salir del área lounge del recinto, donde este sábado se presentará junto a Laura León, Alicia Villarreal, Ángela Carrasco, Ana Cirré y Filippa Giordano.

De acuerdo con testigos, el incidente se produjo en medio del movimiento generado por reporteros que buscaban entrevistar a Villarreal, lo que provocó un zafarrancho en el que Méndez resultó empujada.”Ay, me lastimé, me dieron un codazo”, comentó la artista al ser cuestionada por lo sucedido. “Pero ustedes no se preocupen”.

La actriz explicó que el golpe le ocasionó una molestia en la espalda, aunque aseguró que se encontraba bien.

Información de Agencia Reforma