Firma Memo Ramírez convenio con Fundación CIMA; Congreso destina un millón de pesos a la salud infantil

Con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y atención en materia de salud para niñas, niños y adolescentes, el presidente del Congreso del Estado, Guillermo “Memo” Ramírez, encabezó la firma de un convenio de colaboración con Fundación CIMA, mediante el cual el Poder Legislativo destinará un millón de pesos para la ejecución de un programa de detección oportuna de cáncer infantil y adolescente.

Durante el acto protocolario participaron la presidenta de Fundación CIMA, Thelma Carolina Manzano, así como el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Cuauhtémoc Estrada, quienes atestiguaron la formalización de este esfuerzo conjunto entre instituciones y sociedad civil.

El proyecto contempla la realización de estrategias de prevención y tamizaje en escuelas de educación básica de distintas regiones del estado, con el propósito de identificar oportunamente factores de riesgo relacionados con cáncer infantil, así como condiciones asociadas al sobrepeso, obesidad y desnutrición.

Para su implementación se contempla la coordinación con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación y Deporte, a fin de aprovechar la estructura institucional y ampliar el alcance de las acciones preventivas en beneficio de la población infantil y adolescente.

Para tal efecto, el Congreso del Estado destinará un millón de pesos para la ejecución del proyecto, recursos que serán administrados bajo mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para garantizar su correcta aplicación.

Este convenio también refleja la voluntad y el compromiso de las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado. Más allá de las diferencias ideológicas, las y los 33 diputados coincidieron en respaldar una causa que pone en el centro la salud y el bienestar de la niñez chihuahuense.

La asignación de estos recursos es resultado de la construcción de acuerdos y de la convicción compartida de que los temas de salud deben unir esfuerzos institucionales en beneficio de quienes más lo necesitan.

Durante su mensaje, el diputado Guillermo Ramírez destacó que la suma de esfuerzos entre gobierno, sociedad civil y Poder Legislativo permite generar resultados concretos para la población.

“Refrendamos nuestro compromiso con la salud de las niñas, niños y adolescentes de Chihuahua. Cuando las instituciones y la sociedad civil trabajan juntas, construimos mejores oportunidades y un mejor futuro para nuestra gente”, expresó.

Con esta acción, el Congreso del Estado fortalece su compromiso con las causas que impactan directamente en la calidad de vida de las familias chihuahuenses, impulsando proyectos con enfoque preventivo y de atención temprana.