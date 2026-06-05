Forma Municipio nuevos “Detectives Ambientales” en el Colegio Everest

-Más de 220 estudiantes participaron en actividades sobre cambio climático, cuidado del agua y protección animal

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 5 de junio de 2026.- En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal (CMAYPA), participó en el evento Maker Faire del Colegio Everest, donde benefició a 223 niñas, niños y adolescentes con actividades orientadas al cuidado del medio ambiente y la protección animal.

Durante los días 1, 2 y 3 de junio, personal de la Brigada de Rescate Ambiental impartió pláticas dinámicas sobre cambio climático, consumo responsable, huella hídrica, polinizadores, cuidado de plantas y tenencia responsable de animales de compañía, acercando herramientas que permiten fortalecer hábitos responsables y una mayor conciencia sobre el cuidado de los recursos naturales.

Como parte de estas actividades, las y los estudiantes se integraron al programa “Detectives Ambientales”, estrategia que busca formar promotores ambientales dentro de las escuelas para que los conocimientos adquiridos se compartan también en sus hogares y comunidades.

Asimismo, se promovió la adopción responsable de mascotas y se compartió con el alumnado la labor que realiza la CMAYPA para brindar una segunda oportunidad a perros rescatados, fomentando el respeto, cuidado y protección de los animales de compañía.

Estas acciones forman parte de la estrategia impulsada por el Gobierno Municipal para fortalecer la educación ambiental desde edades tempranas, promover la participación ciudadana y formar nuevas generaciones comprometidas con el cuidado del entorno y la construcción de una Chihuahua Capital más sostenible.