Francisco Sánchez denuncia a compañías telefónicas ante la Secretaría Anticorrupción por “ilegal” registro de celulares

El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, presentó una demanda ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en contra de las compañías telefónicas por vincular números de celular con la curp biométrica sin la autorización ni el conocimiento de los titulares de la línea.

Francisco Sánchez advirtió que esta práctica representa una grave violación a los derechos fundamentales de los mexicanos, al obligarlos a entregar información altamente sensible como rasgos faciales, huellas dactilares y otros datos biométricos para acceder a un servicio esencial en la vida cotidiana.

“Los datos biométricos son la información más personal que posee un ser humano. No se pueden cambiar, no se pueden cancelar y, una vez comprometidos, quedan expuestos para siempre. Ninguna empresa debe tener la facultad de exigirlos como condición para prestar un servicio”, declaró.

En su denuncia Francisco Sánchez demanda una investigación exhaustiva en contra de las compañías telefónicas y ordene el cese del registro ilegal y se prohiba la cancelación de líneas celulares a quienes no registren su celular.

El legislador recordó que desde Chihuahua ha encabezado la batalla nacional contra la llamada tecnodictadura de los datos biométricos y el registro de celulares, impulsando reformas legislativas y promoviendo acciones jurídicas para defender la privacidad y las libertades de los ciudadanos.

Francisco Sánchez advirtió que la recopilación masiva de datos biométricos por parte de empresas privadas incrementa los riesgos de robo de identidad, fraude, extorsión y vulneración de la privacidad, especialmente en un contexto donde las filtraciones y ataques informáticos son cada vez más frecuentes.