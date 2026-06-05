En el Día Mundial del Medio Ambiente, Gobierno Municipal comparte recomendaciones para el cuidado de árboles y plantas

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a sumarse al cuidado de las áreas verdes mediante acciones sencillas que ayudan a mantener árboles y plantas saludables.

Estas recomendaciones son emitidas por la Dirección de Mantenimiento Urbano, a través del jefe del Vivero Municipal, David Calderón, quien destacó la importancia de revisar constantemente el estado de la vegetación para detectar oportunamente cualquier problema y brindarle los cuidados necesarios.

Entre las principales sugerencias se encuentra retirar ramas, hojas o flores secas para favorecer el crecimiento de las plantas, así como inspeccionarlas periódicamente para identificar la presencia de plagas, pulgones, hongos o enfermedades que puedan afectar su desarrollo.

Asimismo, señaló que existen alternativas caseras que pueden complementar el cuidado de la vegetación, como aplicar una pequeña cantidad de canela molida en el agua de riego para ayudar a prevenir algunos hongos, utilizar preparados a base de gobernadora o incorporar lentejas molidas diluidas en agua, las cuales aportan nutrientes que fortalecen las raíces.

De igual forma, recomendó mantener un sistema de riego adecuado, regar durante las primeras horas de la mañana o al atardecer para aprovechar mejor el agua, colocar materia orgánica alrededor de las plantas para conservar la humedad y procurar que cada especie reciba la cantidad de luz solar que requiere.

David Calderón resaltó que el cuidado de árboles y plantas no solo mejora la imagen urbana y de los hogares, sino que también contribuye a la conservación del medio ambiente, la producción de oxígeno y la creación de espacios más agradables para las familias.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con el cuidado del entorno y exhorta a la ciudadanía a celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente protegiendo y fortaleciendo las áreas verdes de la ciudad.