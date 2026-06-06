Detienen a excolaboradora de Adela Micha por falsificar su firma para obtener un préstamo por más de un millón de pesos





Una excolaboradora de Adela Micha fue detenida este viernes 5 de junio por presuntamente aprovechar su cargo para defraudar a la comunicadorafalsificando su firma para obtener un préstamo y por desviar a sus cuentas personales más de un millón de pesos que un particular ofreció pagar a la empresa de Micha por un proyecto de entrevistas.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informó que en en las últimas horas ejecutó una orden de aprehensión en contra de Suzanne Faugier, quien fue productora y colaboradora de Adela Micha en su sitio y canal digital La Saga.

Fuentes de la investigación confirmaron las imputaciones en contra de Faugier, misma que en 2019 falsificó las firmas de Adela Micha en tres documentos legales con bancos para obtener un préstamo hipotecario por un millón 240 mil pesos.

La Fiscalía capitalina detalló que Micha denunció el presunto fraude en junio de 2025, ya que la hoy imputada utilizó los documentos falsos “sin el consentimiento de la víctima”, obligándola a asumir compromisos económicos que le produjeron a la comunicadora un daño patrimonial por más de un millón de pesos.

Información tomada de Aristegui Noticias