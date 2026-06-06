Lo que ganarán los clubes por cada jugador en el Mundial 2026

Los equipos que cedan futbolistas para la fase final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá percibirán una cantidad mínima prevista de unos 5,000 dólares (aproximadamente 87 mil pesos mexicanos) por día y jugador, y el conjunto de entidades se repartirá además 5 millones$ (87.4 millones de pesos mexicanos), de acuerdo al memorando firmado con los Clubes Europeos de Fútbol (EFC), anunció este viernes la FIFA.

Aunque las cifras definitivas se confirmarán tras la finalización del torneo, la FIFA recordó que los 355 millones de dólares acordados como parte del renovado memorando y que supone un aumento del 70% respecto a 2022, se dividirán en dos fondos, ya que, además de los que jueguen la fase final, también se beneficiarán los participantes en la clasificación.

En total se han reservado 100 millones de dólares (mil 748 millones pesos mexicanos) para los clubes que liberaron jugadores para la fase preliminar, que se repartirán por jugador y por partido. A raíz de los 905 partidos clasificatorios, la retribución prevista asciende a unos 2,360$ (41 mil pesos mexicanos) por futbolista y encuentro disputado.

Información tomada de Aristegui Noticias