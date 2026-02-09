Inicio de semana lluvioso y frío, toma precauciones: Protección Civil Municipal

Se emiten recomendaciones para evitar accidentes viales

La Coordinación Municipal de Protección Civil, informa que al inicio de esta semana se prevén condiciones nubladas con probabilidad de lluvias, principalmente este lunes y martes, por lo que exhortan a cuidarse para evitar accidentes al conducir.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para este lunes 9 de febrero, se espera una máxima de 19°C y mínima de 9°C y cielo nublado, con una probabilidad de lluvia del 66 por ciento.

Para este martes 10 febrero, se pronostica una temperatura máxima de 18°C y mínima de 5°C, condiciones mayormente nubladas, así como probabilidad de lluvia del 74 por ciento. A partir del miércoles 11 febrero, se prevé una mejora en el clima, con máximas de 22°C y mínimas de 8°C y probabilidad de lluvia del 5 por ciento.

Para el jueves 12 febrero, la temperatura máxima se pronostica sea de 25°C y la mínima de 10°C, con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvia del 3 por ciento. Finalmente, el viernes 13 febrero, se esperan máximas de 26°C y mínimas de 7°C, condiciones parcialmente nubladas y probabilidad de lluvia del 1 por ciento.

Recomendaciones preventivas por lluvias y pavimento mojado:

Conduce con precaución: velocidad moderada, sin acelerones ni frenadas bruscas.

Mantén distancia mínima de 5 metros entre vehículos y aumenta si la lluvia se intensifica.

Evita maniobras bruscas (cambios de carril repentinos) y reduce la velocidad en curvas y puentes.

Enciende luces si hay lluvia o baja visibilidad; evita circular con intermitentes si no estás detenido.

Revisa limpiaparabrisas y evita charcos profundos, pueden ocultar baches.

No cruces corrientes de agua en arroyos, pasos a desnivel o zonas inundadas.

Mantén libres las coladeras cercanas a casa y no tires basura en la calle para prevenir encharcamientos.

Si hay tormenta eléctrica, evita resguardarte bajo árboles y aléjate de estructuras metálicas.

La Coordinación Municipal de Protección Civil exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales y a reportar emergencias al 9-1-1.