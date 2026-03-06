Iniciativa presidencial de la reforma electoral es un retroceso de 50 años, critica el PT

El coordinador de los diputados del Partido del Trabajo (PT) Reginaldo Sandoval abrió la posibilidad de que la presidenta Claudia Sheinbaum no está bien asesorada por haber enviado la iniciativa de reforma electoral.

A pregunta expresa en entrevista con medios sobre un mal asesoramiento, respondió: Quizás sí, ¿no? Porque si ya sabía la reforma, la pregunta es por qué se envía, ¿no?

Sandoval refrendó que “con toda franqueza, no la vamos a acompañar, por la ruta que trae, rompe con el sistema político mexicano de la representación política, que se generó en la reforma de 1977 y se consolidó en 1996”.

“Nosotros somos los que dimos la lucha no sólo política sino de otra forma y gracias a ese esfuerzo se dio la apertura del sistema político en México, que es la reforma de 1977, que es la que dio apertura a que las minorías entraran a la participación política en México y que siendo minoría te podrías convertir en mayoría y fue lo que ocurrió el 1 de julio de 2018”, aseguró.

El coordinador del PT se preguntó: “sin esa reforma de 1977, ¿quién sabe qué hubiera ocurrido en México? Porque esa es la que dio apertura política”.

“¿Por qué ahora la quieres desbaratar? Porque vas hacia atrás. La lista de los 100 de primera minoría o los segundos lugares, ¿qué te hace? Hace que el gobernador en turno te lo ponga. ¿Quiénes son los gobernadores en turno?”, apuntó.

Sandoval se refirió también a la “otra lista, que va a ser por boleta en circunscripción. Los listados nominales más grandes son los que siempre van a ganar, o sea, en la quinta circunscripción, Colima y Querétaro que se olviden de tener un diputado, o sea, hacen una distorsión enorme”.

“Luego, se vuelven infuncional, por eso los partidos políticos, porque ya no es un debate de plataformas y de proyectos de nación que están obligados los partidos políticos a presentar y que es por los que vota la gente, porque ahora serían personas en lo individual”, subrayó.

Sandoval comentó que “he hablado con todo el grupo del PT, que somos 49, uno por uno, hasta ahora me han dicho que se mantienen, que son consecuentes y yo respeto esa decisión y la valoro y esperemos que lleguemos hasta donde sea necesario y mantenemos unidad”.

“Ya estamos en la reflexión de la iniciativa, ya prácticamente va a ruta de dictamen. Estamos en la idea de que el martes tengan las reuniones las comisiones unidas y ahí se discuta y se trabaje”, confirmó.

El líder de los diputados del PT consideró que “en esta dirección lo que provoca es verdaderos problemas, no sólo en el tema de que rompe con este sistema de representación, sino que afecta también a las acciones afirmativas”.

“Sobre todo, lo que hace es que vuelve como especie de franquicias o innecesarios a los partidos políticos y la tendencia en esa dirección es a consolidar toda la fuerza en un sólo partido político”, indicó.