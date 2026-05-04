Inician proceso a imputado por abuso sexual agravado de una menor de edad

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo la vinculación a proceso del imputado José Luis T. T., por el delito de abuso sexual agravado.

El agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Sexuales, acreditó con datos de prueba, la probable responsabilidad del imputado, en el delito cometido a una víctima, menor de edad, en hechos ocurridos el 26 de abril de 2026, en la ciudad de Chihuahua.

La detención de José Luis T. T., fue en el término de la flagrancia por elementos de la Unidad de Género de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

La Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedora de la causa penal, resolvió iniciar un proceso penal en contra del imputado, situación jurídica que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Cereso de Aquiles Serdán.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)