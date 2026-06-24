Equipo de Trump estudió cómo lanzar ataques contra cárteles en México, revela el libro Cambio de Régimen

Casa Blanca evaluó durante los primeros meses de 2025 distintas vías para que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumpliera su promesa de campaña de lanzar una acción militar contra los cárteles del narcotráfico en México, de acuerdo con el libro Cambio de Régimen, de los periodistas Maggie Haberman y Jonathan Swan, del diario The New York Times.

Así lo dio a conocer la noche del martes el diario Reforma, que tuvo acceso al libro. Según el reporte, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Stephen Miller, encabezó el análisis sobre la posibilidad de una intervención militar en territorio mexicano, aunque la estrecha cooperación del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum con Washington complicó esa opción.

“Durante la campaña, Trump prometió usar a los militares para destruir a los cárteles mexicanos de la droga que producen el fentanilo que mata a tantos estadounidenses. En los primeros meses de la Administración, dentro del Consejo de Seguridad Interna de la Casa Blanca, Miller analizó cuáles podían ser los medios para cumplir esa promesa. Pero esto resultó complicado”, escriben Haberman y Swan, de acuerdo con la cita de Reforma.

El libro señala que Sheinbaum mantuvo una colaboración amplia con la administración estadounidense en materia de migración y combate al narcotráfico, pero estableció límites claros respecto a cualquier operación militar extranjera en territorio nacional.

“La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había estado cooperando con el equipo de Trump: haciendo prácticamente todo lo que se le pedía para frenar el flujo de migrantes y drogas. Pero Sheinbaum había puesto una línea roja: no podía permitir ataques militares de Estados Unidos en su país”, sostienen los autores.

Entre las acciones de cooperación destaca el despliegue de 10 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera tras la llegada de Trump a la Presidencia, la entrega a Estados Unidos de 29 presuntos líderes criminales -entre ellos Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara- y la autorización para que drones de agencias estadounidenses sobrevolaran territorio mexicano.

De acuerdo con el reporte del corresponsal José Díaz Briseño, el libro también relata que, en mayo de 2025, Trump manifestó a su círculo cercano su intención de endurecer la política hacia Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro, lo que llevó a Miller a concentrar sus esfuerzos en otro escenario.

Según el texto, Miller trabajó junto con el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine; y el director de la CIA, John Ratcliffe, en la planeación de la operación militar que se concretó el 3 de enero de este año, cuando fuerzas estadounidenses ejecutaron una operación militar en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

La Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 de Estados Unidos plantea una política de intervención más allá de las fronteras de estadounidenses, para combatir las cadenas de suministro de drogas, incluyendo acciones dirigidas a “desmantelar los laboratorios clandestinos de drogas que producen drogas sintéticas como fentanilo y metanfetamina en México y Canadá”.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó en días pasados que su gobierno se reserva “el derecho” de emprender acciones militares en México contra cárteles del narcotráfico si considera que es necesario para proteger a la población estadounidense, aunque insistió en que la opción preferida de Washington es actuar en coordinación con las autoridades mexicanas.