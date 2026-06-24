Realiza Municipio operativo de inspección en recicladoras de la ciudad; clausuran 11 establecimientos

– El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, en coordinación con Protección Civil Municipal, llevó a cabo un operativo de inspección en diversos establecimientos dedicados al reciclaje, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en materia ambiental y de uso de suelo.

Durante estas acciones se visitaron 16 recicladoras ubicadas en distintos sectores de la ciudad, donde se revisó la documentación y permisos necesarios para su operación.

Como resultado de las inspecciones, 11 establecimientos fueron clausurados al no acreditar la documentación requerida para su funcionamiento, principalmente la Resolución de Impacto Ambiental y la Licencia de Uso de Suelo.

Las autoridades municipales señalaron que este tipo de operativos tienen como finalidad garantizar que las actividades comerciales e industriales se desarrollen en apego a la normativa, contribuyendo a la seguridad de la población, la protección del medio ambiente y el ordenamiento urbano de la ciudad.

Establecimientos inspeccionados:

Colonia 1° de Mayo

Sierra del Tascate y 57

Sierra del Tascate y 53

Sierra del Morrión y 53

Sierra Magdalena y 51

Sierra Lagartijas y 53

Sierra Magdalena y 53

Colonia 3 de Mayo

29 y Guadalupe Victoria

Complejo Industrial

Avenida Homero 512

Zona Industrial

Espárragos y Avenida Industrias

Valles de Chihuahua

Valle del Rosario y Fresno

Calle 37 y Valle del Rosario

Valle del Rosario y 41

Valle del Rosario y Santa Isabel Otros sectores de la ciudad

Privada Frank Brown y Avenida Norte 4

Tomás Urbina y Calle Insurgentes (Colonia Francisco Villa)

Colegio Militar, entre Internacionalismo e Insurgencia Obrera (Colonia CDP)

Para denunciar o llevar a cabo un reporte sobre este tipo de establecimiento podrá comunicare al teléfono 072 en la extensión 6044 y 6054, o bien visitaren la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología ubicadas en la calle Camino a la Presa Chuvíscar, número 1108 de la colonia Campesina Nueva.