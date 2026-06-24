Denuncia de Morena contra Maru Campos debe resolverse por órgano electoral de Chihuahua: TEPJF

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dio un revés a Morena, que buscaba que el Instituto Nacional Electoral (INE) aceptara su denuncia contra la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, por la presunta difusión de propaganda calumniosa y uso indebido de recursos públicos.

El pasado 28 de mayo, el INE se declaró incompetente para recibir la queja, pues consideró que la denuncia de Morena –presentada durante la “marcha por la seguridad en Chihuahua y la defensa de la soberanía nacional”, convocada por el Comité Ejecutivo Nacional del partido en el poder– no incidían en ningún proceso electoral federal, por lo que remitió la queja al instituto electoral estatal.

Morena llevó el caso ante el TEPJF, con el objetivo de obligar al INE a llevar el procedimiento, y no dejarlo en manos de los consejeros electorales de Chihuahua; sin embargo, los integrantes de la Sala Superior coincidieron con el criterio del INE y refrendaron que el Instituto Electoral de Chihuahua deberá resolver la controversia.

El caso remontó a la marcha convocada por Morena para presionar a Maru Campos poco después de revelarse que la gobernadora panista había autorizado la operación de agentes de la CIA en su estado sin informar al gobierno federal, una práctica que voceros del oficialismo equipararon a una traición a la patria, y que motivó la apertura de una investigación en la Fiscalía General de la República (FGR).

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La movilización de Morena no cumplió con las expectativas, por lo que cuadros del partido denunciaron a Maru Campos por la supuesta intervención de su gobierno para sabotear el evento.

Con información de Proceso