Justicia Cercana e Itinerante lleva atención jurídica a 150 mujeres privadas de la libertad en el CERESO Femenil No.1

Como parte de la política institucional de acercar la justicia a quienes más la necesitan, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua llevó el programa Justicia Cercana e Itinerante al Centro de Reinserción Social (CERESO) Femenil No. 1, donde 150 mujeres privadas de la libertad recibieron orientación y asesoría jurídica personalizada en distintas materias del derecho.

La jornada tuvo como objetivo garantizar que las personas privadas de la libertad cuenten con información clara sobre sus derechos, sus procedimientos legales y las alternativas jurídicas a su alcance, fortaleciendo así el acceso efectivo a la justicia y el respeto a sus derechos humanos.

Durante la visita, la magistrada Perla Ruiz en representación de la presidenta del Poder Judicial, Marcela Herrera, señaló que esta jornada representa más que una actividad institucional, representa brindar con sensibilidad y respeto, una atención, pues toda persona merece ser tratada con dignidad, y que es un deber institucional encaminar estas acciones positivas para ir acortando las brechas de desigualdad.

Al centro de reinserción se dieron cita el magistrado Andrés Pérez Howlett, la comisionada Luisa Márquez y la directora de la Defensoría Pública, Rocío Sarmiento, así como las y los defensores públicos, quienes atendieron de manera directa las inquietudes de las internas, ofreciendo asesoría jurídica en diversas materias y orientación sobre sus procesos legales, en aras de construir una justicia accesible para todas las personas, privilegiando el diálogo, la orientación jurídica y el acompañamiento institucional.

Finalmente, Gabriela Pérez, directora del Centro de Reinserción Social, Femenil, agradeció profundamente esta colaboración institucional, que fortalece el acceso a la justicia, y que reafirma el compromiso a una reinserción social efectiva y con respeto a los derechos humanos.

Cabe mencionar que Justicia Cercana llegará proximamente a la región serrana, y estará el día de hoy en la Colonia Chihuahua 2000, junto a otras dependencias y servicios.