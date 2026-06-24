Francisco Sánchez tramita el amparo más grande del país contra el registro de celulares

Cientos de ciudadanos acudieron frente al Congreso del Estado para firmar el primer amparo masivo impulsado por el diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, con el objetivo de frenar el registro obligatorio de teléfonos celulares y construir el amparo más grande en la historia del país contra la Ley Espía.

Desde temprana hora, hombres y mujeres de distintas edades se congregaron para incorporarse a esta defensa jurídica colectiva, mediante la cual buscarán impedir que el régimen de Morena obligue a los mexicanos a entregar sus datos personales y vincular su identidad con cada línea telefónica.

“Desde Chihuahua estamos levantando el amparo más grande de México. No serán unos cuantos ciudadanos aislados: seremos miles, seremos millones defendiendo nuestra libertad y diciéndole al régimen que nuestros datos, nuestra identidad y nuestras comunicaciones no le pertenecen”, declaró Francisco Sánchez.

El legislador chihuahuense advirtió que la prórroga anunciada para el registro de celulares no modifica el fondo del problema, pues únicamente pretende prolongar una medida que vulnera la privacidad de los ciudadanos y abre la puerta a mecanismos de vigilancia, persecución y control político.

“Los mexicanos no queremos más tiempo para obedecer una imposición injusta. No queremos prórroga. Queremos cancelar, aplastar y echar a la basura el registro de celulares. No importa cuántos días adicionales otorguen: no vamos a registrar

nuestros teléfonos y no vamos a entregar nuestra libertad”, sentenció.

Francisco Sánchez señaló que el amparo masivo representa una nueva etapa de la resistencia ciudadana contra la denominada tecnodictadura.

“Durante cada día que dure esa prórroga vamos a coser al régimen a punta de amparos. Por cada amenaza responderemos con una defensa legal; por cada abuso, con miles de ciudadanos organizados; por cada intento de sometimiento, con más mexicanos dispuestos a resistir”, afirmó.

El diputado de Movimiento Ciudadano informó que esta jornada frente al Congreso del Estado será el punto de partida de una movilización que recorrerá los municipios de Chihuahua y todas las regiones del país para tramitar estos amparos masivos.

“Hoy Chihuahua volvió a dar ejemplo de dignidad. Aquí comenzó una rebelión jurídica y ciudadana que crecerá por todo el país. Somos millones los que estamos firmes, fieles a la patria y decididos a defender nuestra libertad. El registro de celulares no se aplaza: se cancela y se echa a la basura”, concluyó.