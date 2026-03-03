Inicia la Comisión de Medio Ambiente los trabajos del Premio a la Responsabilidad Medioambiental 2026

La Comisión de Medio Ambiente, Ecología y Desarrollo Sustentable del Congreso del Estado inició formalmente los trabajos para la edición 2026 del Premio a la Responsabilidad Medioambiental del Estado de Chihuahua, con la aprobación de la fecha de lanzamiento de la convocatoria y los lineamientos generales para su organización.

Durante la reunión, la Secretaría Técnica informó que el premio contempla cuatro categorías: trayectoria ambiental individual; organizaciones de la sociedad civil; empresas con políticas y procesos para disminuir su impacto ambiental; y proyectos de investigación ambiental técnicamente viables en fase de ejecución. Se recordó que el estímulo económico es de 50 mil pesos para tres de las categorías, excluyendo a empresas.

Como parte de las mejoras para esta edición, se acordó que el registro de proyectos se realizará de manera digital mediante un enlace en la página oficial del Congreso, lo que permitirá facilitar el proceso de inscripción, reducir el uso de papel y agilizar la entrega de expedientes al Jurado Calificador.

Las y los integrantes de la Comisión aprobaron por unanimidad que el lanzamiento de la convocatoria se lleve a cabo el próximo 12 de marzo, a través de una rueda de prensa. Las y los diputados coincidieron en la importancia de fortalecer la difusión del premio, ampliar la participación de la academia, empresas, ejidos y organizaciones forestales, así como dar mayor visibilidad a los proyectos inscritos.

En cuanto a la integración del Jurado Calificador, se acordó enviar invitación formal a instituciones académicas para que designen a especialistas en materia ambiental, como se ha realizado en ediciones anteriores, destacando la participación comprometida de universidades públicas y privadas.

En la misma sesión, se aprobó la instalación de una Mesa Técnica para el análisis y discusión de los asuntos 740 y 1014 en materia de Vida Silvestre, relacionados con reformas a la Ley de Vida Silvestre y la Ley de Bienestar Animal del Estado, la cual estará integrada por académicos y representantes de dependencias de los tres órdenes de gobierno, a fin de fortalecer el estudio técnico de las iniciativas