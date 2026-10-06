Inicia FICUU 2026: Alcalde René Chavira inaugura exposición “Chihuahua Deja Huella”

Este evento es el arranque de las diversas actividades que se tendrán para celebrar la cultura y el talento chihuahuense

Inició oficialmente el Festival Internacional de la Ciudad de Chihuahua (FICUU) 2026 y como primera actividad, el alcalde René Chavira inauguró la exposición “Chihuahua Deja Huella” que contempla obras hechas por artistas chihuahuenses, muestra que permanecerá hasta el 12 de octubre en el Centro Histórico.

“Chihuahua Deja Huella” reúne 15 esculturas intervenidas por artistas chihuahuenses, para celebrar la identidad, creatividad y orgullo por Chihuahua a través de esculturas con la figura del perro chihuahueño. Se expusieron en Plaza de Armas y otras versiones estuvieron en el Museo Sebastian.

René Chavira, reconoció a las y los artistas participantes que dejaron plasmado su talento y una huella especial. Además, destacó que estos resultados fueron gracias al Comité Evaluador ya que, con su trabajo, se logró seleccionar a quienes hoy pintan con lo simbólico de Chihuahua al Centro de la ciudad.

“Con esta exposición damos inicio al FICUU 2026, los invitó a compartir la experiencia del arte en familia”, expresó René Chavira.

Asimismo, la directora del Instituto de Cultura del Municipio, Fernanda Bencomo, añadió que este es el inicio de este festival que tendrá eventos culturales en las artes musicales, danza, teatro y más. Agregó que esta muestra es una oportunidad para que las y los visitantes conozcan Chihuahua a través de sus símbolos más distintivos.

Rox Rodríguez, una de las artistas creadoras participantes, agradeció en representación de sus compañeros, la oportunidad brindada por el Gobierno Municipal para poder aportar su talento y poder mostrarlo ante el público, por lo que invitó a disfrutar de estas obras.

Para la convocatoria participaron artistas en solitario y de manera colectiva, donde se recibieron 92 propuestas y seleccionaron 15. Estas obras tomaron como inspiración la historia, cultura, patrimonio, riqueza natural, tradiciones, arquitectura, personajes y expresiones artísticas de Chihuahua.